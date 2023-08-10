ТАСС: более 110 строений повреждено при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания, в общей сложности 111 строений», — сказал собеседник.
9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.