ТАСС: более 110 строений повреждено при взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде

Более 110 строений, большинство из которых жилые дома, были повреждены в результате взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания, в общей сложности 111 строений», — сказал собеседник.

9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.