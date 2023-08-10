Загорский оптико-механический завод заявил о значительном ущербе из-за взрыва
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«Взрыв произошёл на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. ЗОМЗ нанесён существенный ущерб, но его точную оценку пока провести затруднительно», — заявили в пресс-службе агентству ТАСС.
Вместе с этим подчёркивается, что имущество предприятия застраховано.
Также на ЗОМЗ заявили, что пострадавшим сотрудникам и их семьям будет оказана необходимая поддержка.
9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.