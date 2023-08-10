Загорский оптико-механический завод заявил о значительном ущербе из-за взрыва

В пресс-службе Загорского оптико-механического завода заявили, что из-за взрыва в Сергиевом Посаде на складе, который был на территории, прилегающей к предприятию, ЗОМЗ получил значительный ущерб.

«Взрыв произошёл на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. ЗОМЗ нанесён существенный ущерб, но его точную оценку пока провести затруднительно», — заявили в пресс-службе агентству ТАСС.

Вместе с этим подчёркивается, что имущество предприятия застраховано.

Также на ЗОМЗ заявили, что пострадавшим сотрудникам и их семьям будет оказана необходимая поддержка.

9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.