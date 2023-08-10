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Третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье

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Суд Нерчинско-Заводского района заочно выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что заочно арестованный, как и два его подельника, обвиняются в совершении преступлений по трём статьям УК России: ч. 2 ст. 280.3, п. «б» ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 167.

Мужчина находится в межгосударственном розыске.

Ранее полиция Забайкалья установила участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе, где компания избила мужчину и повредила его автомобиль. Сообщалось, что пострадавший — участник спецоперации на Украине, потерявший ногу.

7 августа стало известно, что сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. Через день был задержан второй подозреваемый.

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