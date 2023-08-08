В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО

Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника спецоперации на Украине в селе Нерчинский Завод, сообщили в управлении СК России по Забайкалью.

«Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Также была установлена причастность к преступлению ещё одного мужчины, его объявили в розыск.

Ранее в Забайкалье пьяная компания избила ветерана СВО и повредила его автомобиль. Согласно последним данным, сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении.

Минздрав региона заявил, что пострадавшего при избиении участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске.