Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу

Минздрав Забайкальского края заявил, что пострадавшего при избиении участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске.

РИА Новости

«Медицинской бригадой на машине скорой медицинской помощи пациента транспортировали из Нерчинско-Заводской ЦРБ в краевую больницу №4. Пострадавшему сделана компьютерная томография, проведена консультация с главным внештатным нейрохирургом Министерства здравоохранения», — цитирует заявление ведомства РИА Новости Уточняется, что состояние пострадавшего удовлетворительное, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее в Забайкалье пьяная компания избила ветерана СВО и повредила его автомобиль. Согласно последним данным, сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении.