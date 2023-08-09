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Власти Хакасии поздравили жителей региона с Международным днём коренных народов мира

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Министр национальной и территориальной политики Хакасии Лев Сафьянов поздравил жителей региона с Международным днём коренных народов мира.

Об этом сообщает ИА «Хакасия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В Республике Хакасия проживает коренной малочисленный народ Российской Федерации — шорцы», — напомнил Сафьянов.

По его словам, в регионе действуют 22 территориально-соседские и родовые общины, а также одна общественная организация шорцев.

«В этот день хочу поблагодарить всех, кто трудится и помогает в деле сохранения уникального культурного и исторического наследия коренных народов России», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что в честь Международного дня коренных народов мира в Якутске прошёл национально-обрядовый праздник «Кочевье-2023».

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