Губернатор Камчатского края поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира
- РИА Новости
Его обращение опубликовано на сайте «Полуостров Камчатка».
Он подчеркнул, что Камчатка является одним из самых многонациональных регионов России. Там проживают представители 122 национальностей, народностей и этнических групп. Солодов назвал главной задачей создание всех условий для комфортного проживания каждого представителя коренных малочисленных народов Севера Камчатки.
«В этот день я хочу поблагодарить всех, кто помогает сохранить наследие своих народов и нашу духовную общность, кто защищает права и интересы коренных народов. Глубоко убеждён, что богатство традиций, которыми славится Камчатка, способствует укреплению нравственных устоев нашего общества», — заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что на Ямале прошла Неделя традиций и родных языков народов Арктики. Мероприятия были посвящены Международному дню коренных народов мира.