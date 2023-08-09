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Губернатор Камчатского края поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с поздравлением к жителям региона по поводу Международного дня коренных народов мира.
Губернатор Камчатского края поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира
  • РИА Новости

Его обращение опубликовано на сайте «Полуостров Камчатка».

Он подчеркнул, что Камчатка является одним из самых многонациональных регионов России. Там проживают представители 122 национальностей, народностей и этнических групп. Солодов назвал главной задачей создание всех условий для комфортного проживания каждого представителя коренных малочисленных народов Севера Камчатки.

«В этот день я хочу поблагодарить всех, кто помогает сохранить наследие своих народов и нашу духовную общность, кто защищает права и интересы коренных народов. Глубоко убеждён, что богатство традиций, которыми славится Камчатка, способствует укреплению нравственных устоев нашего общества», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что на Ямале прошла Неделя традиций и родных языков народов Арктики. Мероприятия были посвящены Международному дню коренных народов мира.

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