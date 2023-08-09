Губернатор Камчатского края поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с поздравлением к жителям региона по поводу Международного дня коренных народов мира.

Его обращение опубликовано на сайте «Полуостров Камчатка».

Он подчеркнул, что Камчатка является одним из самых многонациональных регионов России. Там проживают представители 122 национальностей, народностей и этнических групп. Солодов назвал главной задачей создание всех условий для комфортного проживания каждого представителя коренных малочисленных народов Севера Камчатки.

«В этот день я хочу поблагодарить всех, кто помогает сохранить наследие своих народов и нашу духовную общность, кто защищает права и интересы коренных народов. Глубоко убеждён, что богатство традиций, которыми славится Камчатка, способствует укреплению нравственных устоев нашего общества», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что на Ямале прошла Неделя традиций и родных языков народов Арктики. Мероприятия были посвящены Международному дню коренных народов мира.