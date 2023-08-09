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На Ямале прошла Неделя традиций и родных языков народов Арктики

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На Восточно-Мессояхском месторождении прошла Неделя традиций и родных языков народов Арктики в честь Международного дня коренных народов.
На Ямале прошла Неделя традиций и родных языков народов Арктики
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

В рамках Недели состоялись турнир по национальным видам спорта, а также интерактивная выставка картин дополненной реальности ненецкого художника Игоря Худи.

В последний день, в канун Международного дня коренных народов мира, прошёл этнофестиваль, соорганизатором которого выступила администрация Тазовского района.

«Этнофестиваль помог нам лучше узнать свою страну, людей, с которыми нефтяники бок о бок живут и работают, заново открыть для себя Арктику», — отметил гендиректор «Мессояханефтегаза» Алексей Кан.

Ранее сообщалось, что в честь Международного дня коренных народов мира в Якутске прошёл национально-обрядовый праздник «Кочевье-2023».

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