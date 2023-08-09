Жители Петрозаводска отметили Международный день коренных народов мира массовым хороводом
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Об этом рассказал корреспондент ТАСС.
Министр национальной и региональной политики Сергей Киселёв напомнил, что в Карелии проживает более 110 национальностей, а флешмоб помог показать сплочённость местных жителей.
«Карельская крууга как раз позволяет показать, как все вместе мы можем жить мирно, дружно и делать нашу республику, нашу страну ещё более великой и красивой», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Якутске прошёл национально-обрядовый праздник «Кочевье-2023». Он был посвящён Международному дню коренных народов мира.