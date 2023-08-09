Узнать больше

Эндокринолог Иванова рекомендовала соблюдать строгую диету после кесарева сечения

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, специалист по питанию Виктория Иванова рассказала, как питаться после кесарева сечения. По её словам, важно соблюдать строгую диету.
Эндокринолог Иванова рекомендовала соблюдать строгую диету после кесарева сечения
  • Gettyimages.ru

«Одним из ключевых аспектов восстановления работы кишечника после кесарева сечения является правильное питание», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Иванова, в первый день после операции исключается любая еда — допускается пить обычную воду. Спустя сутки разрешён говяжий или куриный бульон.

«На третий день в рацион можно включить паровые котлеты, сыр, печёные яблоки. Важно помнить, что порции должны быть небольшими, а блюда подаваться в тёплом виде. Начиная с четвёртого дня, можно постепенно расширять свой рацион, однако он не должен выходить за рамки питания кормящей матери», — сообщила эксперт.

Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» рассказала о продуктах, полезных для здоровья глаз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить