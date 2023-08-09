Эндокринолог Иванова рекомендовала соблюдать строгую диету после кесарева сечения
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«Одним из ключевых аспектов восстановления работы кишечника после кесарева сечения является правильное питание», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Иванова, в первый день после операции исключается любая еда — допускается пить обычную воду. Спустя сутки разрешён говяжий или куриный бульон.
«На третий день в рацион можно включить паровые котлеты, сыр, печёные яблоки. Важно помнить, что порции должны быть небольшими, а блюда подаваться в тёплом виде. Начиная с четвёртого дня, можно постепенно расширять свой рацион, однако он не должен выходить за рамки питания кормящей матери», — сообщила эксперт.
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