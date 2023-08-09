Эндокринолог Иванова рекомендовала соблюдать строгую диету после кесарева сечения

Врач-эндокринолог, специалист по питанию Виктория Иванова рассказала, как питаться после кесарева сечения. По её словам, важно соблюдать строгую диету.

«Одним из ключевых аспектов восстановления работы кишечника после кесарева сечения является правильное питание», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Иванова, в первый день после операции исключается любая еда — допускается пить обычную воду. Спустя сутки разрешён говяжий или куриный бульон.

«На третий день в рацион можно включить паровые котлеты, сыр, печёные яблоки. Важно помнить, что порции должны быть небольшими, а блюда подаваться в тёплом виде. Начиная с четвёртого дня, можно постепенно расширять свой рацион, однако он не должен выходить за рамки питания кормящей матери», — сообщила эксперт.

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