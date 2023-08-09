Мерой поддержки за наставничество в Приморье воспользовались 160 медиков

В Приморском крае более 160 медиков-наставников получают доплаты за работу с молодыми специалистами.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Для наставников из краевого бюджета предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере пяти тысяч рублей для врачей и трёх тысяч рублей для среднего медицинского персонала», — заявила глава краевого Минздрава Анастасия Худченко.

В 2022 году из регионального бюджета направили на соцвыплаты медикам почти 550 млн рублей. За первое полугодие 2023 года — около 230 млн.

Ранее сообщалось, что Подмосковье привлекло почти тысячу новых медиков в 2022 году.