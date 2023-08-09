Умерла одна из пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
- РИА Новости
«Одна из пострадавших скончалась. За жизнь ещё пятерых борются врачи, у них обширные ожоги тела», — сказали агентству.
9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.
За помощью обратились 56 человек, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию.
Версия с атакой беспилотника в городе не подтвердилась.