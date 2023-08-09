Умерла одна из пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на Сергиево-Посадскую центральную районную больницу.

«Одна из пострадавших скончалась. За жизнь ещё пятерых борются врачи, у них обширные ожоги тела», — сказали агентству.

9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

За помощью обратились 56 человек, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию.

Версия с атакой беспилотника в городе не подтвердилась.