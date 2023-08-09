Чаще всего школьную форму в 2023 году заказывали в Москве и Подмосковье

Чаще всего школьную форму в 2023 году заказывали в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Иркутской области, Краснодарском крае и Татарстане.

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