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Чаще всего школьную форму в 2023 году заказывали в Москве и Подмосковье

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Чаще всего школьную форму в 2023 году заказывали в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Иркутской области, Краснодарском крае и Татарстане.
Чаще всего школьную форму в 2023 году заказывали в Москве и Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Ozon.

Базовый школьный комплект для девочки специалисты оценили в 3,6 тыс. рублей, расширенный — в 5,6 тыс. рублей. Для мальчиков цены составили 7,2 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.

Самый высокий средний чек на комплект школьной одежды для мальчиков зафиксирован в Ростовской области (8,9 тыс. рублей), для девочек — в Подмосковье (4 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья в новом учебном году запустят единую программу профориентации.

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