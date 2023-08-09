Чаще всего школьную форму в 2023 году заказывали в Москве и Подмосковье
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Ozon.
Базовый школьный комплект для девочки специалисты оценили в 3,6 тыс. рублей, расширенный — в 5,6 тыс. рублей. Для мальчиков цены составили 7,2 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.
Самый высокий средний чек на комплект школьной одежды для мальчиков зафиксирован в Ростовской области (8,9 тыс. рублей), для девочек — в Подмосковье (4 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья в новом учебном году запустят единую программу профориентации.