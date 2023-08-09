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Воробьёв: 38 домов пострадали в Сергиевом Посаде из-за взрыва

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В результате взрыва, который прогремел на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, пострадали 38 многоквартирных домов.
Воробьёв: 38 домов пострадали в Сергиевом Посаде из-за взрыва
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

По его словам, четыре человека сообщили о повреждённых автомобилях, также частично разрушены школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч» и магазин.

«Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стёкла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД», — поделился губернатор.

Ранее Воробьёв заявил, что 56 человек обратились за медицинской помощью после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

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