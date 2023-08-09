С начала года в Подмосковье провели более 1,37 миллиона цифровых проверок школ и детсадов
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Онлайн-инспекции по чистоте и порядку территорий осуществляются с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».
«Цифровой контроль ведётся, чтобы территории школ и детских садов в регионе были безопасными и комфортными для детей», — объяснила министр.
Ежедневно цифровые проверки проводятся в более чем 3,7 тыс. школ.
Ранее директор департамента здравоохранения Наталья Логинова в рамках брифинга на всероссийском совещании под председательством главы Минздрава России Михаила Мурашко заявила, что все организации здравоохранения Тюменской области используют единую медицинскую инфосистему. Охват применения учреждениями электронного документооборота достиг 100%.