Узнать больше

С начала года в Подмосковье провели более 1,37 миллиона цифровых проверок школ и детсадов

Короткая ссылка
Министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник заявила, что с начала 2023 года в регионе провели более 1,37 млн цифровых проверок школ и детских садов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Онлайн-инспекции по чистоте и порядку территорий осуществляются с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

«Цифровой контроль ведётся, чтобы территории школ и детских садов в регионе были безопасными и комфортными для детей», — объяснила министр.

Ежедневно цифровые проверки проводятся в более чем 3,7 тыс. школ.

Ранее директор департамента здравоохранения Наталья Логинова в рамках брифинга на всероссийском совещании под председательством главы Минздрава России Михаила Мурашко заявила, что все организации здравоохранения Тюменской области используют единую медицинскую инфосистему. Охват применения учреждениями электронного документооборота достиг 100%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить