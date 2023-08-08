Во всех медучреждениях Тюменской области внедрили электронный документооборот

Все организации здравоохранения Тюменской области используют единую медицинскую инфосистему. Охват применения учреждениями электронного документооборота достиг 100%, заявила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова в рамках брифинга на всероссийском совещании под председательством главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Единая медицинская информационная система позволяет сохранить всю преемственность информации по пациенту: медицинская история, результаты исследований, протоколы консультаций и назначений. Жители региона получают доступ к своей медицинской информации через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении «Телемед72», — сказала Логинова.

По её словам, цифровизация в регионе охватывает не только молодёжь, но и представителей старшего возраста.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».