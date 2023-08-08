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Во всех медучреждениях Тюменской области внедрили электронный документооборот

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Все организации здравоохранения Тюменской области используют единую медицинскую инфосистему. Охват применения учреждениями электронного документооборота достиг 100%, заявила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова в рамках брифинга на всероссийском совещании под председательством главы Минздрава России Михаила Мурашко.
Во всех медучреждениях Тюменской области внедрили электронный документооборот
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Единая медицинская информационная система позволяет сохранить всю преемственность информации по пациенту: медицинская история, результаты исследований, протоколы консультаций и назначений. Жители региона получают доступ к своей медицинской информации через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении «Телемед72», — сказала Логинова.

По её словам, цифровизация в регионе охватывает не только молодёжь, но и представителей старшего возраста.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».

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