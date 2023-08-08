Во всех медучреждениях Тюменской области внедрили электронный документооборот
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
«Единая медицинская информационная система позволяет сохранить всю преемственность информации по пациенту: медицинская история, результаты исследований, протоколы консультаций и назначений. Жители региона получают доступ к своей медицинской информации через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении «Телемед72», — сказала Логинова.
По её словам, цифровизация в регионе охватывает не только молодёжь, но и представителей старшего возраста.
Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».