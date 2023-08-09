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Разрушения при взрыве в Сергиевом Посаде будут устранены за счёт властей

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Всё, что было разрушено во время взрыва в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счёт властей, заявил замглавы администрации округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.
Разрушения при взрыве в Сергиевом Посаде будут устранены за счёт властей
  • © Главное управление МЧС России по Московской области

«Всё, что разрушено, всё будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены... Я думаю, что и за счёт администрации, и за счёт вышестоящих организаций», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до 38.

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