Разрушения при взрыве в Сергиевом Посаде будут устранены за счёт властей
- © Главное управление МЧС России по Московской области
«Всё, что разрушено, всё будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены... Я думаю, что и за счёт администрации, и за счёт вышестоящих организаций», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до 38.