Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 38
- РИА Новости
Об этом информирует администрация городского округа в своём Telegram-канале.
«Сейчас ещё одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Общее количество — 38 человек», — сообщили местные власти.
До этого сообщалось о 37 пострадавших, в том числе пять человек были доставлены в реанимацию.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.