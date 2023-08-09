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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 38

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Число пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники, расположенном на территории завода в Сергиевом Посаде Московской области, увеличилось до 38.
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 38
  • РИА Новости

Об этом информирует администрация городского округа в своём Telegram-канале.

«Сейчас ещё одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Общее количество — 38 человек», — сообщили местные власти.

До этого сообщалось о 37 пострадавших, в том числе пять человек были доставлены в реанимацию. 

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

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