Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 38

Число пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники, расположенном на территории завода в Сергиевом Посаде Московской области, увеличилось до 38.

Об этом информирует администрация городского округа в своём Telegram-канале.

«Сейчас ещё одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Общее количество — 38 человек», — сообщили местные власти.

До этого сообщалось о 37 пострадавших, в том числе пять человек были доставлены в реанимацию.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.