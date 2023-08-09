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Большинство россиян считают, что можно дружить с коллегами

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Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», 65% россиян считают, что дружить с коллегами можно, но это зависит от поведения людей.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом 29% опрошенных считают, что дружба с коллегами повышает продуктивность всей команды, 42% — что дружба позитивно влияет на качество работы, а 44% проводят с некоторыми коллегами время вне работы.

При этом половина респондентов отметили, что общение с коллегами ничего не меняет в рабочем ритме.

6% опрошенных не хотели бы общаться с коллегами вне работы, а 8% отмечают негативный эффект от общения с ними.

Ранее RT сообщило, что, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 47% россиянок отметили, что в сфере IT работают самые привлекательные холостяки.

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