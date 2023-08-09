Путин предложил отменить уведомления СЕ о введении военного положения и ЧП

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об отмене уведомления Совета Европы о введении или прекращении на территории государства военного положения или режима ЧП.

Как сообщает ТАСС, поправки в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» предполагают, что МИД России не обязан в случае применения соответствующих мер уведомлять об этом Совет Европы и информировать только Генсека ООН.

Также предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД России, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее Путин продлил до конца 2025 года действие указа о специальных экономических мерах в условиях санкций. Ограничения касаются запрета на вывоз и ввоз различных видов продукции и сырья. При этом россияне могут по-прежнему перевозить товары за границу для собственных нужд.