В Роскомнадзоре сообщили об участившихся случаях утечек персональных данных

В Роскомнадзоре зафиксировали увеличение случаев утечек персональных данных — с начала года выявили более 150 прецедентов в сравнении с показателем за весь прошлый год в 140, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.

«Если за прошлый год было зафиксировано порядка 140 таких инцидентов, то за семь месяцев этого года их уже больше 150. С другой стороны, сам объём скомпрометированных данных стал гораздо меньше — раза в три, по нашим оценкам», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Вагнера, чаще всего утечки этого года оказываются «консервами» предыдущего. Он пояснил, что когда-то базы данных украли, а теперь выкладывают постепенно, по частям.

5 августа цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что информацию проверят.

Ранее ведомство сообщило, что в России в четыре раза увеличилось число утечек баз персональных данных за этот год.