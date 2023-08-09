В Роскомнадзоре сообщили об участившихся случаях утечек персональных данных
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«Если за прошлый год было зафиксировано порядка 140 таких инцидентов, то за семь месяцев этого года их уже больше 150. С другой стороны, сам объём скомпрометированных данных стал гораздо меньше — раза в три, по нашим оценкам», — цитирует его РИА Новости.
При этом, по словам Вагнера, чаще всего утечки этого года оказываются «консервами» предыдущего. Он пояснил, что когда-то базы данных украли, а теперь выкладывают постепенно, по частям.
5 августа цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей.
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что информацию проверят.
Ранее ведомство сообщило, что в России в четыре раза увеличилось число утечек баз персональных данных за этот год.