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В «Литрес» подтвердили факт утечки данных пользователей

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Цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей.
В «Литрес» подтвердили факт утечки данных пользователей
  • РИА Новости

«Утечка данных пользователей «Литрес» действительно произошла. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты. Важно, что вся платёжная информация в безопасности, поскольку на нашей стороне мы не храним платёжные данные пользователей», — говорится в сообщении компании.

В «Литрес» принесли извинения и посоветовали пользователям сменить пароль от сервиса и также на всех сайтах, где использовался идентичный или похожий.

Уведомления о случившемся были направлены в Роскомнадзор.

Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев ранее сообщил RT, что некоторые российские компании и государственные организации в 2023 году пострадали от атак мошенников.

Так, например, в январе «Яндекс» начал внутреннее расследование в связи с попаданием в открытый доступ исходных кодов сервисов компании.

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