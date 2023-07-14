В F.A.C.C.T. рассказали о случаях утечек данных российских компаний из-за атак мошенников

Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев сообщил RT, что некоторые российские компании и государственные организации в 2023 году пострадали от атак мошенников.

За первые шесть месяцев 2023 года аналитики F.A.C.C.T. зафиксировали 114 утечек из российских коммерческих компаний и госорганизаций.

«В отличие от прошлого года, когда злоумышленники выкладывали базы в публичный доступ бесплатно, стараясь нанести наибольший ущерб компаниям и клиентам, в 2023 году злоумышленники вернулись к прежней тактике, стараясь заработать на утечках, например продавая данные или прибегая к шантажу жертвы с целью получения выкупа», — уточнил Каргалев.

В частности, атаки в финансовом секторе с использованием социальной инженерии выросли в два раза в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«По данным системы борьбы с финансовым мошенничеством F.A.С.С.T. Fraud Protection, в марте-апреле 2023 года был зафиксирован рост на 59% количества попыток перехвата учётных записей пользователей в сервисах ДБО по сравнению с январём-февралём 2023 года. Количество случаев, когда мошенник пытается подключиться через удалённый доступ к устройству жертвы, в марте-апреле увеличилось на 58% по сравнению с январём-февралём 2023 года», — добавил собеседник RT.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал RT, как распознать фото людей, сгенерированные нейросетью.