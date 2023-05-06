Для распознания созданного нейросетью фото нужно обращать внимание на фон и глаза человека

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал в беседе с RT, как распознать фото людей, сгенерированные нейросетью.

«Нейросети на современном уровне развития имеют массу навыков: как полезных, так и тех, которые могут ввести людей в заблуждение. Например, искусственный интеллект научился практически идеально генерировать фото несуществующих людей. Такие изображения можно использовать для самых разных целей, в том числе мошеннических», — рассказал он.

Однако, по его словам, есть несколько моментов, которые помогут определить, что фото является фейковым. В первую очередь, как подчеркнул Магомедов, нужно обратить внимание на формат фотографии.

«Многие программы на основе искусственного интеллекта генерируют только фото лица крупным планом, на которых обрезан практически весь фон — в формате «на паспорт». Если фон всё-таки видно, то обычно он размытый, а появляющиеся детали прорисованы очень условно: например, здания могут быть наклонёнными, а деревья — как на детском рисунке», — предупредил специалист.

Если говорить об овале и пропорциях фейкового портретного фото, то они всегда практически идеальны и стремятся к золотому сечению, объяснил собеседник RT.

«Настоящие человеческие лица хоть немного, но асимметричны. Устаревшие нейросети, наоборот, выдают излишне непропорциональные лица. Если с генерированием лиц нейросети делают действительно невероятные успехи, то другие части тела удаются им намного хуже», — добавил Магомедов.

Особенно, по его мнению, это касается рук и пальцев на них.

«Дело в том, что голова у каждого человека находится на одном месте относительно туловища, тогда как конечности могут вести себя для нейросети непредсказуемо. Отсюда и странное количество пальцев, и неестественное положение рук на фейковых изображениях», — пояснил специалист.

Также можно обратить внимание на глаза человека на фотографии. В фейковых фото практически невозможно уловить их выражение, взгляд кажется размытым, несфокусированным, заявил эксперт.

«И ещё один маркер — насыщенность кадра мелкими деталями и элементами. Чем больше на фото предметов интерьера, надписей на одежде, элементов природы или городской среды, тем выше вероятность, что фото настоящее. Однако важно понимать, что такие признаки отличают самые простые генераторы фото», — заключил он.

Ранее стало известно, что российские учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали нейросеть для сортировки банковских транзакций и выявления сомнительных переводов.