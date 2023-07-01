Специалист Линд: из-за развития ИИ кассиры и операторы-телемаркетологи могут потерять работу

Специалист Александр Линд рассказал в беседе с RT, как искусственный интеллект (ИИ) повлияет на развитие бизнеса и сферу труда, а также какие профессии находятся в зоне риска.

Как пояснил эксперт, с развитием искусственного интеллекта и автоматизации процессов некоторые профессии действительно становятся уязвимыми.

«Рутинную и стандартизированную работу, требующую меньше эмпатии и тонкости в общении, чем другие специальности, компаниям выгоднее автоматизировать с помощью ИИ», — добавил генеральный директор корпоративной платформы онлайн-курсов от ведущих школ Lerna.ru

Это, по его словам, может касаться операторов производственных линий, кассиров и операторов-телемаркетологов.

«С развитием робототехники и автоматизации люди, занимающиеся процессами фильтрации, а также контролем качества продукта, могут быть заменены роботами. Кассиры и операторы-телемаркетологи находятся тоже в зоне риска, потому что развитие систем самообслуживания и голосовых помощников, таких как Siri и Alexa, потенциально может заменить работу кассиров и операторов-телемаркетологов», — заявил он.

Работники банков отдадут своё место автоматическим системам обслуживания клиентов и настраиваемым инвестиционными роботам, спрогнозировал специалист.

«В скором времени живых курьеров могут заменить дроны и беспилотные грузовые транспортные средства. А за журналистов ИИ сможет в разы быстрее писать тексты и автоматизировать рутинную работу», — заявил он.

Однако существуют области, где ИИ всё ещё не совершенен или не может заменить человека, подчеркнул собеседник RT.

«Эти сферы связаны с креативной и эмоциональной компонентой и требуют высокой личностной квалификации — творчество, психология, научные разработки, коммуникации и стратегическое планирование. В психологии ИИ может помочь с анализом данных и улучшением точности диагностики, но не займёт место человека в терапии и консультировании. Научные разработки требуют использования интеллекта и креативности, которые пока ещё не могут быть повторены ИИ», — объяснил эксперт.

По его мнению, коммуникация и стратегическое планирование требуют чувства эмпатии и понимания, что также является слабостью ИИ.

«Таким образом, ИИ не может заместить человека в некоторых областях, где необходим человеческий фактор. При этом с развитием технологий возможности ИИ, вероятно, расширятся, и такие области станут доступными для сотрудничества с ИИ», — рассказал Линд.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал в беседе с RT, как распознать фото людей, сгенерированные нейросетью.