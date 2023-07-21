Роскомнадзор сообщил о росте утечек персональных данных в России за I полугодие 2023 года
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
Объём утечек также значительно возрос — с 45 млн записей в 2022 году до 177 млн записей в текущем году.
Представители ведомства подчеркнули, что участившиеся взломы баз данных и их публичное распространение являются частью гибридной войны, которая ведётся против России.
«Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Роскомнадзоре началась проверка информации о возможной утечке личных данных пациентов медицинской лабораторной службы «Хеликс».