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Роскомнадзор сообщил о росте утечек персональных данных в России за I полугодие 2023 года

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Число утечек баз персональных данных в России увеличилось в четыре раза в I полугодии текущего года. За указанный период произошло 76 случаев по сравнению с 19 за аналогичный период прошлого года.
Роскомнадзор сообщил о росте утечек персональных данных в России за I полугодие 2023 года
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Объём утечек также значительно возрос — с 45 млн записей в 2022 году до 177 млн записей в текущем году.

Представители ведомства подчеркнули, что участившиеся взломы баз данных и их публичное распространение являются частью гибридной войны, которая ведётся против России.

«Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Роскомнадзоре началась проверка информации о возможной утечке личных данных пациентов медицинской лабораторной службы «Хеликс».

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