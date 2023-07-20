Роскомнадзор проверяет информацию об утечке личных данных клиентов медлаборатории «Хеликс»

В Роскомнадзоре началась проверка информации о возможной утечке личных данных пациентов медицинской лабораторной службы «Хеликс».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что оператор данных не информировал службу об утечке.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов лабораторной службы «Хеликс», — указывается в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщили об утечке персональных данных клиентов предположительно лаборатории «Хеликс» в свободный доступ. Отмечается, что в файле содержатся более семи миллионов строк информации, среди которых ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и другое.

Также руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев рассказал, что некоторые российские компании и государственные организации в 2023 году пострадали от атак мошенников.