ТАСС: в правительстве не поддержали проект о снижении стоимости ОСАГО для автомобилей

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий снижение стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства машины на территории России.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ. Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство документ, предполагающий снижение стоимости ОСАГО, если уровень локализации комплектующих российский машин превышает 600 баллов. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в заключении. 30 июня заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что в России необходимо создать «ОСАГО для IT».