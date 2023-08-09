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ТАСС: в правительстве не поддержали проект о снижении стоимости ОСАГО для автомобилей

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий снижение стоимости ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства машины на территории России.
ТАСС: в правительстве не поддержали проект о снижении стоимости ОСАГО для автомобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство документ, предполагающий снижение стоимости ОСАГО, если уровень локализации комплектующих российский машин превышает 600 баллов.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в заключении.

30 июня заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что в России необходимо создать «ОСАГО для IT».

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