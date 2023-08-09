ТАСС: в правительстве не поддержали проект о снижении стоимости ОСАГО для автомобилей
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство документ, предполагающий снижение стоимости ОСАГО, если уровень локализации комплектующих российский машин превышает 600 баллов.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в заключении.
30 июня заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин заявил, что в России необходимо создать «ОСАГО для IT».