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ФНС России заявила об отсутствии чёрного списка блогеров

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла наличие чёрного списка блогеров, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что проверка назначается при выявлении злоупотребления, признаках дробления или недопоступления налогов.

«Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство реагирует на каждую ситуацию точечно.

В мае стало известно, что блогеру Дарье Зотеевой (Instasamka) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.

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