ФНС России заявила об отсутствии чёрного списка блогеров
Отмечается, что проверка назначается при выявлении злоупотребления, признаках дробления или недопоступления налогов.
«Такой подход имеет кумулятивный эффект — в итоге обеляется весь рынок. При его реализации нет необходимости формировать какие-либо списки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство реагирует на каждую ситуацию точечно.
В мае стало известно, что блогеру Дарье Зотеевой (Instasamka) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.