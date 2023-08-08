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В ФНС опровергли данные о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов

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Пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) России опровергла появившиеся в соцсетях и СМИ слухи о якобы идущей налоговой проверке в отношении телеведущего Ивана Урганта на предмет сокрытия доходов.
В ФНС опровергли данные о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», — заявили РИА Новости в ответ на соответствующий запрос.

Ранее появилась информация о том, что налоговая служба России заподозрила Урганта в сокрытии гонораров от его работы в качестве ведущего на разного рода мероприятиях и закрытых вечеринках.

В мае стало известно, что блогеру Дарье Зотеевой (Instasamka) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.

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