В ФНС опровергли данные о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
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«В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича», — заявили РИА Новости в ответ на соответствующий запрос.
Ранее появилась информация о том, что налоговая служба России заподозрила Урганта в сокрытии гонораров от его работы в качестве ведущего на разного рода мероприятиях и закрытых вечеринках.
В мае стало известно, что блогеру Дарье Зотеевой (Instasamka) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.