В больницах Подмосковья установили более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов с начала года
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и два флюорографа на сумму более 570 млн рублей», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Новое оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».