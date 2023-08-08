Путин: жилищные условия с помощью льгот по ипотеке улучшили с начала года 400 тысяч семей

Президент России Владимир Путин заявил, что жилищные условия благодаря льготам по ипотеке улучшили с начала года 400 тыс. семей.

Соответствующее заявление он сделал, открывая совещание по вопросам развития строительства.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тыс. семей улучшили свои жилищные условия», — рассказал он.

По словам российского президента, с начала года объём строительства жилья растёт.

Ранее гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Путиным сообщил о росте цен на жильё в России.