Путин: жилищные условия с помощью льгот по ипотеке улучшили с начала года 400 тысяч семей
Соответствующее заявление он сделал, открывая совещание по вопросам развития строительства.
«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тыс. семей улучшили свои жилищные условия», — рассказал он.
По словам российского президента, с начала года объём строительства жилья растёт.
Ранее гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Путиным сообщил о росте цен на жильё в России.