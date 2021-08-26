Греф высказался о ситуации с ценами на жильё

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1» высказался о ситуации с ценами на жильё.

Он заявил, что «часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал».

По его словам, «скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс».

«Я не вижу большого потенциала для роста цен на жильё. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и «припасть», — цитирует ТАСС Грефа.

Ранее гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о росте цен на жильё в России.

В свою очередь, Путин в ходе встречи заявил, что в России впервые появилась возможность решить жилищный вопрос.