Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России
- Reuters
Президент отметил, что жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека и любой семьи. Путин рассказал, что в этой сфере есть очень много ещё не решённых задач.
«Но — я уже об этом многократно говорил — ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — заявил российский лидер, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Путин назвал «ДОМ.РФ» ключевым звеном для достижения национальных целей развития в жилищной сфере.
Кроме того, президент назвал успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора «ДОМ.РФ».