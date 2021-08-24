Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России

В России впервые появилась возможность решить жилищный вопрос, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

Президент отметил, что жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека и любой семьи. Путин рассказал, что в этой сфере есть очень много ещё не решённых задач.

«Но — я уже об этом многократно говорил — ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — заявил российский лидер, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин назвал «ДОМ.РФ» ключевым звеном для достижения национальных целей развития в жилищной сфере.

Кроме того, президент назвал успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора «ДОМ.РФ».