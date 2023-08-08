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Терапевт Куприна рассказала о причинах переедания

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Врач-терапевт Светлана Куприна заявила, что нарушения в работе блуждающего нерва делают невозможной своевременную «передачу сигналов» головному мозгу, что вызывает постоянное чувство голода и переедание.
Терапевт Куприна рассказала о причинах переедания
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что самая распространённая причина развития пищевых зависимостей — психологический фактор. Нередко еда воспринимается как единственный источник радости и удовольствия.

При появлении первых признаков отсутствия насыщения при плотном перекусе рекомендуется обратиться к терапевту, а при необходимости — и к психологу.

Куприна советует соблюдать такие условия, как правильное и сбалансированное питание, питьевой режим и режим сна. Не менее важны физические нагрузки и прогулки.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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