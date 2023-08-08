Суд в Забайкалье арестовал одного из обвиняемых в нападении на участника СВО

Суд в Забайкальском крае арестовал одного из обвиняемых в нападении на участника специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.

Отмечается, что суд Нерчинско-Заводского района удовлетворил ходатайство следствия.

«Обвиняемый до 5 октября пробудет в следственном изоляторе», — заявили в СК.

Фигурант обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, а также в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее полиция Забайкалья установила участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе, где компания избила мужчину и повредила его автомобиль. Сообщалось, что пострадавший — участник спецоперации на Украине, потерявший ногу.

7 августа стало известно, что сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. Через день был задержан второй подозреваемый.