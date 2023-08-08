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«Автодор» нанесёт на платные дороги экспериментальную разметку для соблюдения дистанции

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Оператор российских платных дорог «Автодор» намерен нанести в качестве теста экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции на некоторых участках скоростных трасс.
«Автодор» нанесёт на платные дороги экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
  • Gettyimages.ru
  • © Frank Armstrong

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч», — отмечается в заявлении

Уточняется, что, например, такая разметка появится на участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях.

Ранее сообщалось, что сотрудники дорожных служб Херсонской области начали демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке.

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