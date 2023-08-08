«Автодор» нанесёт на платные дороги экспериментальную разметку для соблюдения дистанции
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу оператора.
«Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч», — отмечается в заявлении
Уточняется, что, например, такая разметка появится на участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях.
Ранее сообщалось, что сотрудники дорожных служб Херсонской области начали демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке.