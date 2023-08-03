В Херсонской области начался демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке

Дорожники Херсонской области начали демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке.

Об этом пишет региональный Минтранс в Telegram-канале.

Сообщается, что работы начаты вчера, 2 августа, специалистами предприятия «Херсон Автодор».

«Работы стартовали на автомобильной дороге 74 ОП РЗ 74Р-001 Херсон — Новая Каховка — Геническ (Червоное, Семихатки)», — сказано в сообщении.

Вместо демонтированных знаков специалисты установят новые на русском языке и в соответствии с нормами России.

Ранее сообщалось, что выборы пройдут досрочно в населённых пунктах Запорожской области, которые находятся возле линии соприкосновения.