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В Херсонской области начался демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке

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Дорожники Херсонской области начали демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке.
В Херсонской области начался демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке
  • Gettyimages.ru
  • © Ajax9

Об этом пишет региональный Минтранс в Telegram-канале.

Сообщается, что работы начаты вчера, 2 августа, специалистами предприятия «Херсон Автодор».

«Работы стартовали на автомобильной дороге 74 ОП РЗ 74Р-001 Херсон — Новая Каховка — Геническ (Червоное, Семихатки)», — сказано в сообщении.

Вместо демонтированных знаков специалисты установят новые на русском языке и в соответствии с нормами России.

Ранее сообщалось, что выборы пройдут досрочно в населённых пунктах Запорожской области, которые находятся возле линии соприкосновения.

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