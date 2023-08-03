В Херсонской области начался демонтаж дорожных знаков с надписями на украинском языке
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Об этом пишет региональный Минтранс в Telegram-канале.
Сообщается, что работы начаты вчера, 2 августа, специалистами предприятия «Херсон Автодор».
«Работы стартовали на автомобильной дороге 74 ОП РЗ 74Р-001 Херсон — Новая Каховка — Геническ (Червоное, Семихатки)», — сказано в сообщении.
Вместо демонтированных знаков специалисты установят новые на русском языке и в соответствии с нормами России.
Ранее сообщалось, что выборы пройдут досрочно в населённых пунктах Запорожской области, которые находятся возле линии соприкосновения.