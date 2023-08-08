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ТАСС: два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани

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Два человека погибли, четыре пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани.
ТАСС: два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани
  • РИА Новости

«Хлопок бытового газа произошёл на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, ещё четверым понадобилась медицинская помощь», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее стало известно, что на производстве акриловых ванн во Владимирской области произошёл пожар на площади почти 6 тыс. кв. м.

Порядка 200 человек эвакуировали из-за пожара.

Возгорание удалось локализовать.

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