ТАСС: два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани

Два человека погибли, четыре пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани.

«Хлопок бытового газа произошёл на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, ещё четверым понадобилась медицинская помощь», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее стало известно, что на производстве акриловых ванн во Владимирской области произошёл пожар на площади почти 6 тыс. кв. м.

Порядка 200 человек эвакуировали из-за пожара.

Возгорание удалось локализовать.