ТАСС: два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани
- РИА Новости
«Хлопок бытового газа произошёл на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, ещё четверым понадобилась медицинская помощь», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Ранее стало известно, что на производстве акриловых ванн во Владимирской области произошёл пожар на площади почти 6 тыс. кв. м.
Порядка 200 человек эвакуировали из-за пожара.
Возгорание удалось локализовать.