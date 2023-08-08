На производстве акриловых ванн во Владимирской области произошёл пожар
На производстве акриловых ванн во Владимирской области произошёл пожар на площади почти 6 тыс. кв. метров.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Площадь пожара увеличилась до 5,8 тыс. кв. метров», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее режим ЧС регионального характера ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров.
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