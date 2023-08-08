На производстве акриловых ванн во Владимирской области произошёл пожар

На производстве акриловых ванн во Владимирской области произошёл пожар на площади почти 6 тыс. кв. метров.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Площадь пожара увеличилась до 5,8 тыс. кв. метров», — приводит сообщение ТАСС. Ранее режим ЧС регионального характера ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров.