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НАК: с февраля 2022 года предотвращено 188 преступлений террористической направленности

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С февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности.
НАК: с февраля 2022 года предотвращено 188 преступлений террористической направленности
  • РИА Новости

Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что их подготовкой занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении жителя Херсона с украинским гражданством, который подозревается в прохождении обучения для террористической деятельности.

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