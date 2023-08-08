НАК: с февраля 2022 года предотвращено 188 преступлений террористической направленности

С февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности.

Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что их подготовкой занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении жителя Херсона с украинским гражданством, который подозревается в прохождении обучения для террористической деятельности.