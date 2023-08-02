СК России заподозрил жителя Херсона в прохождении обучения для террористических атак
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Эта информация приводится в Telegram-канале следственного управления СК России по Херсонской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Херсона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)», — сказано в заявлении.
Также отмечается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атаками беспилотников на башни Москва-Сити.