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ТАСС: СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на башни Москва-Сити

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на башни Москва-Сити.
ТАСС: СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на башни Москва-Сити
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки нескольких беспилотников 1 августа пролететь в столицу. Один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в башню IQ-квартал в Москва-Сити. В ходе расследования дела будут устанавливаться причастные к этому преступлению», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 августа в Московской области было уничтожено два украинских беспилотника, а ещё один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Вместе с этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в столице.

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