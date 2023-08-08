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Глава СК поставил на контроль дело о нападении на бывших участников СВО в Забайкалье

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о совершении преступления в отношении бывших участников СВО в Забайкальском крае.
Глава СК поставил на контроль дело о нападении на бывших участников СВО в Забайкалье
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

7 августа стало известно, что сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае. Через день был задержан второй подозреваемый.

Ранее полиция Забайкалья установила участников конфликта в Нерчинско-Заводском районе, где компания избила мужчину и повредила его автомобиль. Сообщалось, что пострадавший — участник спецоперации на Украине, потерявший ногу.

По данным МВД, обратившийся в полицию гражданин отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод в компании знакомых, там же была другая компания местных жителей.

«Между ними произошёл конфликт, в результате которого одному из мужчин были причинены телесные повреждения, а также был повреждён принадлежащий ему автомобиль», — сообщила пресс-служба полиции.

По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело, а по тяжести причинённого вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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