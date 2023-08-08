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В Свердловской области пропали женщина и её пятилетняя дочка

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В Свердловской области в городе Первоуральск пропала женщина с пятилетней дочкой. Как отмечается, раньше она уже уходила из дома.
В Свердловской области пропали женщина и её пятилетняя дочка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старшие уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день», — заявил он.

По его словам, перед пропажей женщина взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении дочери.

Отмечается, что она перестала выходить на связь 6 августа.

Ранее сообщалось, что родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Яшкинском районе Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд. Отмечается, что обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию двух дочерей.

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