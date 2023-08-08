В Свердловской области пропали женщина и её пятилетняя дочка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
«Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старшие уже взрослые, они переехали в Екатеринбург как самостоятельные. Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день», — заявил он.
По его словам, перед пропажей женщина взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении дочери.
Отмечается, что она перестала выходить на связь 6 августа.
Ранее сообщалось, что родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Яшкинском районе Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд. Отмечается, что обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию двух дочерей.