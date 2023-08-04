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Родители потерявшихся весной в Кузбассе девочек пойдут под суд

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Родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Яшкинском районе Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Отмечается, что обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию двух дочерей.

«Родители систематически… в присутствии детей злоупотребляли спиртным… ссорились и скандалили», — заявили в ведомстве.

Кроме того, квартира обвиняемых содержалась в антисанитарных условиях, родители не обеспечивали дочерей полноценным питанием.

Ранее после безвестного исчезновения двух девочек в Кемеровской области возбудили дело.

Позже двух девочек, пропавших в Кузбассе, нашли живыми.

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