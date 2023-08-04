Родители потерявшихся весной в Кузбассе девочек пойдут под суд
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Отмечается, что обвиняемые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию двух дочерей.
«Родители систематически… в присутствии детей злоупотребляли спиртным… ссорились и скандалили», — заявили в ведомстве.
Кроме того, квартира обвиняемых содержалась в антисанитарных условиях, родители не обеспечивали дочерей полноценным питанием.
Ранее после безвестного исчезновения двух девочек в Кемеровской области возбудили дело.
Позже двух девочек, пропавших в Кузбассе, нашли живыми.