Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения детей в Кузбассе

Уголовное дело возбудили после безвестного исчезновения двух маленьких девочек в посёлке Ленинский Кемеровской области, сообщает СУ СК по региону.

«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в посёлке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2- и 4-летней девочек возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 18 мая девочки вышли гулять на улицу и не вернулись домой.

На место происшествия выехала следственная группа.

В августе 2022 года исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что в Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки.