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Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения детей в Кузбассе

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Уголовное дело возбудили после безвестного исчезновения двух маленьких девочек в посёлке Ленинский Кемеровской области, сообщает СУ СК по региону.
Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения детей в Кузбассе
  • РИА Новости

«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в посёлке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2- и 4-летней девочек возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 18 мая девочки вышли гулять на улицу и не вернулись домой.

На место происшествия выехала следственная группа.

В августе 2022 года исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что в Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки.

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