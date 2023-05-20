Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения детей в Кузбассе
- РИА Новости
«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в посёлке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2- и 4-летней девочек возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, 18 мая девочки вышли гулять на улицу и не вернулись домой.
На место происшествия выехала следственная группа.
В августе 2022 года исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что в Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки.