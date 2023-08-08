Врач Филёва рассказала, что делать при ожоге борщевиком

Врач-дерматовенеролог, эксперт «Лаборатории Гемотест» Александра Филёва рассказала, что делать при ожоге борщевиком.

В беседе с «Газетой.Ru» дерматовенеролог рекомендовала при ожоге борщевиком промыть тёплой водой поражённый участок кожи, а также наложить стерильную салфетку, смоченную антисептическим раствором.

Также можно использовать антигистаминные препараты, чтобы снизить зуд и воспаление.

По словам Филёвой, при сильной реакции стоит обратиться к врачу.

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