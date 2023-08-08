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Врач Филёва рассказала, что делать при ожоге борщевиком

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Врач-дерматовенеролог, эксперт «Лаборатории Гемотест» Александра Филёва рассказала, что делать при ожоге борщевиком.
Врач Филёва рассказала, что делать при ожоге борщевиком
  • Gettyimages.ru
  • © TatianaNurieva

В беседе с «Газетой.Ru» дерматовенеролог рекомендовала при ожоге борщевиком промыть тёплой водой поражённый участок кожи, а также наложить стерильную салфетку, смоченную антисептическим раствором.

Также можно использовать антигистаминные препараты, чтобы снизить зуд и воспаление.

По словам Филёвой, при сильной реакции стоит обратиться к врачу.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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