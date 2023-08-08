Самолёт Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«8 августа 2023 года при посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан, произошёл разрыв пневматика правой стойки шасси», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Прокуратура организовала проверку.
Ранее пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.
В конце июля пассажирский самолёт, летевший по маршруту Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси совершил успешную посадку в аэропорту Шереметьево.