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Самолёт Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии

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Самолёт Ан-24 повредил шасси при посадке в якутском посёлке Мирный.
Самолёт Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутии
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«8 августа 2023 года при посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан, произошёл разрыв пневматика правой стойки шасси», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Прокуратура организовала проверку.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.

В конце июля пассажирский самолёт, летевший по маршруту Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси совершил успешную посадку в аэропорту Шереметьево.

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