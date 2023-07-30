Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ успешно приземлился в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолёт, летевший по маршруту Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси совершил успешную посадку в аэропорту Шереметьево.

Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

«Самолёт совершил благополучную посадку», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево ожидается аварийная посадка самолёта из Улан-Удэ с отказом шасси.