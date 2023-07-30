Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ успешно приземлился в аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолёт, летевший по маршруту Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси совершил успешную посадку в аэропорту Шереметьево.
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.
«Самолёт совершил благополучную посадку», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево ожидается аварийная посадка самолёта из Улан-Удэ с отказом шасси.
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