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Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ успешно приземлился в аэропорту Шереметьево

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Пассажирский самолёт, летевший по маршруту Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси совершил успешную посадку в аэропорту Шереметьево.
Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ успешно приземлился в аэропорту Шереметьево
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

«Самолёт совершил благополучную посадку», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево ожидается аварийная посадка самолёта из Улан-Удэ с отказом шасси.

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